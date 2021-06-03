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Дзермант прокомментировал признание Протасевича о том, что его «подставили»

Дзермант прокомментировал признание Протасевича о том, что его «подставили»

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал в среду полное видео допроса задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича, где он предполагает, что его арест мог быть «подставой» одного из своих же людей, у которого с ним был конфликт.

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