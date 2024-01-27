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«Оператор-будьте-добры»

«Оператор-будьте-добры»

Я был еще ребенком, когда в нашем районе появился первый телефон. Я хорошо помню этот громоздкий полированный ящик из дуба на стене под лестницей.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
вот главное отличие прошлого от настоящего. тогда было человеческое общение. сейчас всё роботизировано.
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11 час.
lenivka
65лет назад у нас дома тоже был черный телефон.И оператор,с которым мы с братом баловались,когда родителей не было дома
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8 час.

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