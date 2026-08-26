Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Китае компаниям запретили соблюдать американские санкции

В Китае компаниям запретили соблюдать американские санкции

В КНР местным компаниям запретили соблюдать иностранные, в том числе американские санкции. Как пишет South China Morning Post, Верховный народный суд Китая подтвердил важное решение, связанное с применением закона «О противодействии иностранным санкциям».

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Комментарии
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Сергей Ковалев
едят по кусочкам... но едят!
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4 н.