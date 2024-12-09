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Рубль стремительно растет. Курсы доллара и евро на 9 декабря

Российская валюта продолжает уверенно расти.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 декабря 2024 года, составляет 99,4215 рубля (прежнее значение — 103,3837 рубля), официальный курс евро — 106,3040 рубля (предыдущий показатель — 109,7802 рубля).

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