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Крымская газета

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Сотрудник ГАИ Крыма разъяснил последствия несвоевременной оплаты дорожного штрафа

Сотрудник ГАИ Крыма разъяснил последствия несвоевременной оплаты дорожного штрафа

Инспектор по особым поручениям отдела по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции Герман Донец в эфире«Радио Крым» предупредил водителей о последствиях неоплаты или просрочки уплаты штрафов.

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