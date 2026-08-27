Сотрудник ГАИ Крыма разъяснил последствия несвоевременной оплаты дорожного штрафа

Инспектор по особым поручениям отдела по исполнению административного законодательства управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым старший лейтенант полиции Герман Донец в эфире«Радио Крым» предупредил водителей о последствиях неоплаты или просрочки уплаты штрафов.