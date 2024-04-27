Врач аллерголог-иммунолог расказал, как бороться с поллинозом Ирэн ОрлонскаяВрачи единодушно подчеркивают: если весной у вас начинают слезиться глаза, набухает нос и вы постоянно чихаете, то вероятнее всего у вас поллиноз.
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