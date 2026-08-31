"Три дня, чтобы научиться дышать под водой": Русские отправили Британии секретный "привет"

Самый недвусмысленный "привет", послание которое сложно оценить как-то иначе, отправили русские британцам.
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