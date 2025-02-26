Страна и люди
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Страна и люди

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«Выселить»: мусульманам разрешили намаз в православных храмах

«Выселить»: мусульманам разрешили намаз в православных храмах

ИА REX «Разрешение» муфтия Москвы ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова на совершение намаза в православных церквях - это уже не просто история с картиной «Битва на реке Калка» и даже не одобрение многоженства или ношения никабов, это куда более глубокая провокация с возможными очень серьезными и разрушительными последствиями, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов, сообщает REX.

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