Германия пригрозила новыми санкциями против «большого числа» россиян

Вадефуль: ФРГ запланировала ввести новые санкции против «большого числа» россиян Германия намерена ввести новые санкции против «большого числа» российских лиц, заявил глава МИД ФРГ на фоне инцидента с дроном в Лейпциге.
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