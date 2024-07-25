«Бавария» забила 14 голов в первом матче под руководством Компани

В товарищеской игре «Бавария» разгромила любительскую команду «Роттах-Эгерн» — 14:1. В составе мюнхенского суперклуба отсутствовало большинство ведущих футболистов, еще не вернувшихся из отпуска после Евро-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии