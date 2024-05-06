Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Посадить и заставить работать на благо страны бесплатно.В Тамбове выявили...
  • Надежда Белугина
    Приятно читать о положительных фактах. Спасибо, ребята, за эффективную работу. Везде бы так.Тамбовчанка фикти...
  • Надежда Белугина
    ТАК, УДИВЛЯЯ, И ЖИВЁМ. Всё начинается с мелочи. Но на мелочь кто же вниманье обратит? Никогда не мелочимся. Ждём боль...Губернаторов пред...

Бывшим руководителям футбольного клуба "Тамбов" вынесли судебный приговор

Бывшим руководителям футбольного клуба "Тамбов" вынесли судебный приговор

Вынесен обвинительный приговор бывшим руководителям ФК "Тамбов" Ольге Коноваловой и Павлу Худякову. Их признали виновными в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах, а также в растрате средств с использованием служебного положения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх