Бывшим руководителям футбольного клуба "Тамбов" вынесли судебный приговор

Вынесен обвинительный приговор бывшим руководителям ФК "Тамбов" Ольге Коноваловой и Павлу Худякову. Их признали виновными в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах, а также в растрате средств с использованием служебного положения.
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