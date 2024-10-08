Орбакайте, вернувшись с гастролей, показала свою квартиру в Нью-Йорке

Певица Кристина Орбакайте теперь гастролирует по США и Канаде, а впереди – Австралия. Кристина Орбакайте поделилась в соцсетях редкими кадрами из своей квартиры в США, где она живет с 12-летней дочерью Клавдией и супругом Михаилом Земцовым.