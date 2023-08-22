Мартино о том, что Месси отдал повязку экс-капитану «Майами» на церемонии награждения Кубка лиг: «Вот почему его называют лучшим в мире – не только из-за действий на поле»

После победы над «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном «Интера» после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.
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