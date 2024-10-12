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Селебрини не сыграет с «Анахаймом». 1-й номер драфта НХЛ-2024 травмировался в дебютной игре за «Сан-Хосе» и пропустит не менее недели

Канадец дебютировал в НХЛ в игре с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ) и набрал 2 (1+1) очка.  Сообщается, что «Сан-Хосе» перевел Селебрини в список травмированных.

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