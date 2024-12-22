Виктория Боня открестилась от спонсирования ВСУ (видео)

Модель Викторию Боню заподозрили в финансировании Вооруженных Сил Украины после того, как она публично поддержала украинского боксера Александра Усика во время его боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.
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