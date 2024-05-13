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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев остался без очков во всех 9 матчах в этом плей-офф. У него 11 бросков и «минус 3» на отрезке

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3, 2-1).

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