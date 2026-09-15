МО: ВС РФ поразили используемые для транзита военных грузов из Европы объекты

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемой для транзита военных грузов из Европы.
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