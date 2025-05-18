Андрей Травников посетил выставку «Поэт и царь» в «Ночь музеев»-2025

«В рамках акции этого года посетил выставку «Поэт и царь», которая рассказывает о взаимоотношениях Пушкина с властью сквозь призму его творчества, - написал в своем telegram-канале губернатор Андрей Травников.
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