Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Лисинском районе 20-летнего сына главы района Воронежской области Игоря Кирноса 18 октября, он был пойман с поличным и арестован по подозрении в незаконном обороне наркотиков.
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