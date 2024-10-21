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Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

Молодого сына воронежского чиновника задержали за размещение наркотиков в лесополосе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Лисинском районе 20-летнего сына главы района Воронежской области Игоря Кирноса 18 октября, он был пойман с поличным и арестован по подозрении в незаконном обороне наркотиков.

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