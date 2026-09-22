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Царьград

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Удар по кошельку - мясо птицы подорожало более чем на 15%. Эксперты раскрыли причины роста цен

Удар по кошельку - мясо птицы подорожало более чем на 15%. Эксперты раскрыли причины роста цен

Стоимость мяса птицы взлетела. Раскрыто, насколько дороже стал продукт.В России в августе 2026 розничная стоимость охлажденных и замороженных кур составила 263,6 рублей за 1 килограмм.

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