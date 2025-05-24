Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил миномет боевиков на красноармейском

Министерство обороны РФ Расчет САУ "Гиацинт-С" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил минометную позицию боевиков ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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