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Пеп Гвардиола: «Сити» с «Ливерпулем» подняли стандарты. Теперь для титула нужно 90-100 очков, а раньше 80-90 баллов были примером»

Пеп Гвардиола высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». «Из времени, проведенного в «Ман Сити», мне всего сильнее запомнится соперничество с «Ливерпулем».

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