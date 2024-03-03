Колесо покатилось назад: почти половина владельцев электрокаров хотят вернуться к машинам с ДВС

Международное аналитическое агенство «J.D.Power», которое нередко выпускает интересные исследования в области автопрома и автомобильного рынка, опубликовало новую работу, связанную с сегментом электромобилей.
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