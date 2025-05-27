«Это всё ради плиток». Илон Маск назвал главную цель девятого испытательного полёта ракеты Starship — она далеко не самая очевидная

Примерно через час в США ракета SpaceX Starship отправится в девятый испытательный полет. Как он пройдет — неизвестно, но глава компании Илон Маск в коротком 10-минутном интервью Тиму Додду, также известному как Everyday Astronaut, рассказал о главной цели миссии.