Завершилась Всероссийская летняя спартакиада по спорту среди слепых

Девизом Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых — 2025 выбрана уже ставшая крылатой фраза, сказанная президентом Международного олимпийского комитета Пьером де Кубертеном: «О спорт! Ты — мир!», поскольку именно спорт дает возможность незрячему человеку реализовать себя как личность.