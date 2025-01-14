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Главный груз РЖД наконец-то в плюсе — это уголь

Главный груз РЖД наконец-то в плюсе — это уголь

По данным РЖД легко отслеживается динамика перевозки грузов, за каждым сырьём стоит та или иная компания, поэтому на основе показателей можно сделать вывод об успешности сектора (конечно, необходима ещё цена сырья, и не все используют только ЖД для транспортировки).

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