Важно заниматься профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата. В этом помогут ежедневные упражненияфото: unsplash.
7 эффективных упражнений для спины
Комментарии
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Александр Рябчиков
В упр. 3 - не исходное положение удерживается при наклоне головы, т.к. и.п. - это выпрямленное положение головы (с отведением затылка назад).
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21 час.
Александр Рябчиков
Надо в упр. 3 говорить о наклоне головы с удержанием отведения головы и затылка назад
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21 час.
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