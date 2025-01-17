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Грязевое извержение в Краснодаре: соцсети сообщают о ЧП рядом с детским садом

Грязевое извержение в Краснодаре: соцсети сообщают о ЧП рядом с детским садом

Он образовался по улице Образцова рядом с детским садом. По имеющейся информации, сначала раздался хлопок, а потом уже началось грязевое извержение.

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