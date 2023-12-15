Театр абсурда
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Театр абсурда

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После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

После решения Путина, со всех сторон посыпались угрозы. Предатели заявили о своей готовности устроить в России террор

Интересная жизнь с Vera Star После того как Владимир Путин объявил о своем желании баллотироваться на пост главы государства, тут же активизировалась всякая нечисть, которая спит и видит, как бы избавиться от российского лидера, давно стоящего им поперек горла.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Необходимо послать специально обученных людей , чтобы заткнули пасть этим ,так называющим , качальщикам лодки ,типа пономарёва, ходорковского им подобных. Хватит миндальничать с этими суками .
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14 час.
Misha Glusch
де меркадеры?
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14 час.

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