Добрый Мир
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Добрый Мир

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Правый поворот на европейских выборах. Быть или не быть общему кризису Запада?

Правый поворот на европейских выборах. Быть или не быть общему кризису Запада?

Этот год добавил Европе массу пробел. Причем проблем настолько существенных, что уже в считанные дни европейский политический ландшафт может измениться до неузнаваемости.

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Комментарии
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Надежда Найда
Слишком много ошибок в статье: орфографичестих, стилистеческих, опечатки и т.д. Противно читать.
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15 час.
вс
владимир сергеев
ошибки !  пишет робот , его не рецензируют !
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14 час.

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