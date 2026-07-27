Пешеходные дорожки асфальтируют в Каштаковской роще

Территорию Каштаковской рощи в Иркутске продолжают благоустраивать. Проект реализуется по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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