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"Не хотела погружать в это мужа". Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком и разнице в возрасте с 82-летним супругом

"Не хотела погружать в это мужа". Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком и разнице в возрасте с 82-летним супругом

64-летняя Сати Спивакова рассказала о борьбе с раком молочной железы и разнице в возрасте с 82-летним мужем, дирижёром Владимиром Спиваковым, которого в июне этого года госпитализировали с подозрением на инсульт.

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