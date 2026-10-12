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Доброполье, срочно! Последние новости – западные кварталы, шахта – что творится

Доброполье, срочно! Последние новости – западные кварталы, шахта – что творится

Идет продвижение вперед бойцов группировки войск «Центр» в центральной и северо-западной частях Доброполья.

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