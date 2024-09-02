Путин: Военные сделают все, чтобы жизнь школьников из приграничья вошла в норму

Россия думает о школьниках в приграничных регионах, которые вынуждены заниматься онлайн. Наши военные сделают все возможное, чтобы нормальная жизнь в Курской, Брянской и Белгородской областях восстановилась, заявил президент России Владимир Путин.
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