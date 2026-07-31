«Сам ты не Аполлон!»: как дочь Льва Дурова Екатерина пережила интернатское детство, недоверие отца и предательство мужа

Жизнь Екатерины Дуровой не была похожа на сказку о золотой молодежи. Дочь знаменитого советского актера Льва Дурова родилась в тесной московской коммуналке, провела детство в интернате и столкнулась с неверием собственного отца в ее актерское будущее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии