Бои на фланге Артёмовска: 6-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои на фланге Артёмовска, где 6-я бригада уничтожает врага. Бойцы группировки войск «Юг» продолжают атаки на северском направлении при поддержке артиллерии и БпЛА, уничтожающих позиции и личный состав противника.
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