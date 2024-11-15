Ученые научились прогнозировать извержения вулканов по сползанию ледников

Группа британских ученых из Абердинского университета, Бирмингемского университета и Университета Манчестер Метрополитен обнаружила, что изменения в динамике движения ледников могут свидетельствовать о скором извержении вулкана.
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