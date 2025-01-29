Китайский Новый год отпраздновали в Москве

В Поднебесной наступил новый 4722-й год по восточному летоисчислению. Один из самых значимых праздников в стране отметили с размахом и, как уже повелось, на высокотехнологичном уровне с выступлением роботов и шоу фейерверков.
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