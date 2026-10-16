В Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей за обслуживание оборудования мошенников. По данным следствия, пара действовала в составе организованной группы по указанию зарубежных кураторов.
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