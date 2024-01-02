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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сенников о Евро-2004: «Греки после матча пришли меняться футболками, но никто из нас не стал это делать. А они потом стали чемпионами»

Сенников о Евро-2004: «Греки после матча пришли меняться футболками, но никто из нас не стал это делать. А они потом стали чемпионами»

Российская сборная в итоге не вышла из группы, а греки под руководством Отто Рехагеля выиграли турнир.

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