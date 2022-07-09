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Где челябинцам можно искупаться в жаркие выходные

Где челябинцам можно искупаться в жаркие выходные

В город пришла долгожданная летняя погода. Лето, наконец, вспомнило, что еще не посещало Челябинск и нагрянуло с жарой прямо накануне выходных.

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