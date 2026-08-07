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Шелтон о предложении Джоковича сделать сеты короче: «Это может быть интересно»

Бен Шелтон  прокомментировал изменения, которые предложил внести в теннис 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович .

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