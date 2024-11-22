С начала года в Севастополе зарегистрировано более 1300 случаев дистанционного мошенничества

Прокуратура Севастополя приняла участие в ежегодном межведомственном совещании по вопросам противодействия кибермошенничеству в кредитно-финансовой сфере, которое состоялось в формате круглого стола в Центре «Мой бизнес».
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