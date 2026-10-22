В список локализованных автомобилей для работы в такси будут добавлены еще две модели. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 22 октября на официальном портале правовых актов.
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