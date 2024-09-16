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Китайские автомобили вытесняют другие бренды с рынка

Китайские автомобили вытесняют другие бренды с рынка

Азиатские компании стали конкурентами даже для Tesla и других гигантов автопрома.Китайские производители автомобилей быстро набирают обороты и уже серьезно конкурируют с западными брендами, особенно на рынке электромобилей, об этом сообщает газета The Telegraph.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну а чего хотели? Не надо жирком заплывать и надеяться на санкции....... Гейропа уже все. штаты с британией... вы следующие....
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