Китайские автомобили вытесняют другие бренды с рынка

Азиатские компании стали конкурентами даже для Tesla и других гигантов автопрома.Китайские производители автомобилей быстро набирают обороты и уже серьезно конкурируют с западными брендами, особенно на рынке электромобилей, об этом сообщает газета The Telegraph.
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