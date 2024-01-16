СМИ сообщили о планах Рамасвами объявить о выходе из президентской гонки в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами планирует прекратить свою предвыборную кампанию после того, как ранее стали известны неутешительные для бизнесмена предварительные результаты голосования в штате Айова.
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