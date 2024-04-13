Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за под...

Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходовСоздательница серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые “используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей”.