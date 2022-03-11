Медведев о возможном отстранении игроков из России от всех турниров: «Есть такая вероятность, но я надеюсь, что до этого не дойдет»

Даниил Медведев прокомментировал то, что игроков из России могут отстранить с турниров. Ранее ведущие теннисные организации уже отстранили Россию и Беларусь от командных турниров, а на индивидуальных турнирах обязали играть под нейтральным флагом.

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