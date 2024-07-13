Смотрите, кто сбежал: На элиту, купившую билет в один конец, указал депутат

Константин Самарин

А чему удивляться? Ведь вся эта, так называемая элита, в недалеуом прошлом, просто отморозки, заработавшие свои миллиарды на рэкете и рейдерстве. Кау и большенство депутитов, купивших себе кресла под видом выборов. А что самое страшное, так это то, что все ниточки этой думско-министеоской мафии тянутся в Кремль, и его хозяин отлично понимает, что надежность его кресла покоится отнюдь не на щитах ОМОНа, а на поддержке мафиозных структур, создавших нынешнюю власть.