Не то чтобы мы не догадывались. Но повторение, как говорится, мать учения. Вот и на этот раз, ссылаясь на депутата Госдумы, вынуждены напомнить, как из России сбежали представители так называемой элиты.
Смотрите, кто сбежал: На элиту, купившую билет в один конец, указал депутат
Комментарии
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Константин Самарин
А чему удивляться? Ведь вся эта, так называемая элита, в недалеуом прошлом, просто отморозки, заработавшие свои миллиарды на рэкете и рейдерстве. Кау и большенство депутитов, купивших себе кресла под видом выборов. А что самое страшное, так это то, что все ниточки этой думско-министеоской мафии тянутся в Кремль, и его хозяин отлично понимает, что надежность его кресла покоится отнюдь не на щитах ОМОНа, а на поддержке мафиозных структур, создавших нынешнюю власть.
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14 час.
в
венедиктплюхин
Элита ведёт страну вперёд, а эти .... - быдло во власти.
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13 час.
vagas Karlito
Бегут не с пустыми руками и не на пустое место! Без труда можно предположить что и бабла набрали и недвижимость куплена и т п! Секрет Полишинеля ! Военная тайна!!"!!!! А никто и не сном не духом и не ведает почему и зачем! Боятся потерять всего то делов! У нас ныне можно многое!)))
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9 час.
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