Худрук Imperial Orchestra Александр Дулин о симфонической панк-сказке «Король и Шут»

Сотни музыкантов, самодельные инструменты, пиротехника, хлопушки и тяжелый дым — художественный руководитель Imperial Orchestra Александр Дулин рассказал «Снобу» о том, что такое современное симфоническое шоу и при чем тут вселенная Горшка и Князя.
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