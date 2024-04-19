Худрук Imperial Orchestra Александр Дулин о симфонической панк-сказке «Король и Шут»

Сотни музыкантов, самодельные инструменты, пиротехника, хлопушки и тяжелый дым — художественный руководитель Imperial Orchestra Александр Дулин рассказал «Снобу» о том, что такое современное симфоническое шоу и при чем тут вселенная Горшка и Князя.